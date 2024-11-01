Уничтожен главный «дипломат» ХАМАС

ЦАХАЛ и ШАБАК в ходе совместной операции ликвидировали Изз ад-Дина Кассаба, члена политбюро террористической организации ХАМАС, который курировал в организации отдел национальных отношений, пишут израильские СМИ.

Истребители ВВС под точным руководством Разведывательного управления, Южного командования и ШАБАК атаковали сегодня в районе Хан Юнеса и ликвидировали террориста по имени Изз ад-Дин Кассаб, члена политического бюро движения и представителя по национальным связям, отвечающего за отношения и координацию между ХАМАСом и остальными террористическими организациями в секторе Газа.

Кассаб был важным центром власти и в силу своего положения отвечал за стратегические и военные отношения организации с другими группировками в секторе и имел полномочия при принятии военных решений. Он также отдавал приказы на проведение террористических актов против государства Израиль.

Кассаб был одним из последних высокопоставленных членов политбюро ХАМАС, оставшихся в живых на территории сектора Газа, вместе с Кассабом также была ликвидирована его помощница, террористка Айман Айяш.