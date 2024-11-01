США передают Украине ценные боеприпасы

Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $425 млн. Об этом сообщает Пентагон.

Пакет включает различные боеприпасы, включая ракеты Stinger, HIMARS, TOW и Javelin, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для борьбы с беспилотниками, бронетранспортеры Stryker, стрелковое оружие, медицинское оборудование и запчасти для ранее поставленной техники.