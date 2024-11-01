«Ядерная» угроза Ирана

Глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази в пятницу в интервью телеканалу «Аль-Маядин» заявил, что Тегеран обладает всеми возможностями, которые могут позволить при необходимости создать ядерное оружие.

«Он заявил, что Иран имеет технические возможности для создания ядерного оружия и не имеет никаких препятствий в том, что касается именно технической стороны вопроса», - сообщает телеканал.

По его словам, единственным «сдерживающим фактором» является предписание руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи: в свое время он заявил, что Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

Отвечая на вопрос о возможности изменения ядерной доктрины Ирана, Харази сказал, что такие шаги возможны, «в особенности, если Иран столкнется с экзистенциальной угрозой».