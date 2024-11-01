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Немцев призвали покинуть Иран

22:38 123

МИД Германии настоятельно рекомендовал гражданам страны покинуть Иран из-за угрозы пленения, сообщает в пятницу The Times of Israel.

«Мы не раз обращались к гражданам Германии с призывом покинуть Иран, потому что на примере Джамшида Шармахда мы видим, что Иран берет наших граждан в заложники», - цитирует издание представителя МИД Германии.

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что хотят «уберечь своих граждан от участи» Шармахда, у которого были гражданства Германии и Ирана, и которого казнили ранее на этой неделе в Иране.

По данным Министерства юстиции Ирана, Шармахд был признан виновным в террористической деятельности, сотрудничестве с ЦРУ, ФБР и израильской разведкой «Моссад», а также в причастности к иранской монархической организации.

Он проживал в США, но, когда находился в ОАЭ в 2020 году, был переправлен в Иран в ходе операции иранских спецслужб. Смертный приговор был вынесен ему в 2023 году, после чего Германия отозвала из Ирана двух дипломатов. Приговор был подтвержден в апреле 2024 года.

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