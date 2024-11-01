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Медведев не даст соврать: Грузия на верном пути

1 ноября 2024, 22:56 960

Победа правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на парламентских выборах «свидетельствует о том, что народ Грузии настроен прагматично и хочет развития нормальных экономических отношений» с Российской Федерацией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT.

«То, что они (правящая партия) остались у власти, это просто признак того, что народ Грузии настроен прагматично. Народ Грузии не хочет войны, не хочет повторения событий 2008 года и хочет развития нормальных экономических отношений с Российской Федерацией», - сказал он.

По словам Медведева, победа «Грузинской мечты» на выборах «была не спецоперацией Кремля (так ранее выразилась президент Грузии Саломе Зурабишвили), а выбором народа закавказской республики».

Он добавил, что «отношение Грузии к ЕС и к НАТО поменялось».

«НАТО — это военный блок, а Евросоюз достаточно далеко. Я не говорю уже про США. А Россия рядом, мы соседи исторически. У нас одна вера, одна история. Мы многократно помогали грузинам на протяжении всей этой истории», - подытожил Медведев.

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