Россия обстреляла полицейских: есть жертвы

Россия нанесла ракетный удар по месту дислокации полиции в Харькове. Один из стражей правопорядка погиб, 26 были ранены. Также ранения получили четверо гражданских, сообщила Национальная полиция Украины.

По данным главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, российские военные ударили двумя ракетами по месту дислокации полицейских в центре города.

Погибший – полковник Андрей Матвиенко. Ему было 40 лет. По данным властей Харьковской области, четверо раненых гражданских – это три женщины и один мужчина.

В результате удара также повреждены 20 жилых частных и многоквартирных домов.