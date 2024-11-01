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Россия обстреляла полицейских: есть жертвы

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1 ноября 2024, 23:20 1593

Россия нанесла ракетный удар по месту дислокации полиции в Харькове. Один из стражей правопорядка погиб, 26 были ранены. Также ранения получили четверо гражданских, сообщила Национальная полиция Украины.

По данным главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, российские военные ударили двумя ракетами по месту дислокации полицейских в центре города.

Погибший – полковник Андрей Матвиенко. Ему было 40 лет. По данным властей Харьковской области, четверо раненых гражданских – это три женщины и один мужчина.

В результате удара также повреждены 20 жилых частных и многоквартирных домов.

Также российские войска ударили дроном по многоэтажному дому в Сумах. Известно о 5 пострадавших.

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