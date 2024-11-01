Премьер-лига: «Карабах» вновь не смог обыграть «Туран-Товуз»
Сегодня стартовал 12-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В матче команд, занимающих первые два места в турнирной таблице, «Туран-Товуз» принимал «Карабах». В первом круге товузцы обыграли чемпиона на его поле. На этот раз команда Курбана Бердыева при переполненных трибунах вновь дала бой агдамцам, но матч завершился без забитых голов - 0:0.
«Карабах» с 28 очками сохранил за собой лидерство, а «Туран-Товуз», имея 25 очков, удержал вторую ступень. Хотя в спину товузскому клубу дышит «Араз-Нахчыван» (24 очка), обыгравший сегодня в гостях «Нефтчи» - 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил Фелипе Сантос. Это первое поражение «Нефтчи» после прихода на пост главного тренера Самира Абасова.
Завтра в Премьер-лиге состоится матч «Шамахы» - «Зиря» (15:00). А в воскресенье сыграют: «Кяпяз» - «Сабаил» (16:00) и «Сумгаит» - «Сабах» (19:00).