Трагический инцидент в Сербии: Вучич обратился к народу

В сербском городе Нови-Сад произошло обрушение бетонного козырька на здании вокзала, в результате чего погибли 14 человек, заявил президент страны Александр Вучич.

«По последней информации, и мы надеемся, что это будет окончательная цифра, скончались 14 человек, из которых личности пяти человек нам пока установить не удалось. Восемь человек являются гражданами Республики Сербия, один человек является гражданином Северной Македонии», - отметил Вучич, добавив, что «вся Сербия потеряла дар речи».

Ранее сообщалось, что спасатели пытаются вытащить женщину и девочку 14 лет, которые до сих пор находятся под развалинами. Кроме того, известно о 30 раненных в результате происшествия.