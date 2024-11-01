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Трагический инцидент в Сербии: Вучич обратился к народу

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00:23 764

В сербском городе Нови-Сад произошло обрушение бетонного козырька на здании вокзала, в результате чего погибли 14 человек, заявил президент страны Александр Вучич.

«По последней информации, и мы надеемся, что это будет окончательная цифра, скончались 14 человек, из которых личности пяти человек нам пока установить не удалось. Восемь человек являются гражданами Республики Сербия, один человек является гражданином Северной Македонии», - отметил Вучич, добавив, что «вся Сербия потеряла дар речи».

Ранее сообщалось, что спасатели пытаются вытащить женщину и девочку 14 лет, которые до сих пор находятся под развалинами. Кроме того, известно о 30 раненных в результате происшествия.

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