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Европейцев готовят к войне с Россией

00:35 360

Европейцам советуют сделать запасы пищи и воды на случай войны или другой чрезвычайной ситуации.

Как сообщает Newsweek, об этом говорится в отчете о гражданской и военной готовности стран Европы, который подготовил бывший президент Финляндии и советник президента Европейской комиссии Саули Ниинисте.

В отчете отмечают, что Европейский союз не был готов ни к пандемии коронавируса, ни к полномасштабному вторжению России в Украину, поэтому странам необходимо перейти «от реакции к проактивной готовности».

ЕС должен посоветовать домохозяйствам своих стран быть готовыми к самообеспечению в течение не менее 72 часов в случае чрезвычайной ситуации.

Государства-члены должны предоставить гражданам рекомендации по созданию необходимых запасов, эвакуации и доступа к экстренным службам. В рекомендациях приводятся список вещей, которые необходимо иметь домохозяйствам, в частности запасы пищи, напитков и лекарств, фонарики, радиоприемник на батарейках.

Эти советы направлены на подготовку граждан стран ЕС к возможным чрезвычайным ситуациям — от новой пандемии до экстремальных погодных условий из-за изменения климата или вооруженной агрессии.

Среди главных угроз указывается российская агрессия.

«У нас нет четкого плана насчет того, что будет делать ЕС в случае вооруженной агрессии против государства-члена. Угроза войны, которую несет Россия для европейской безопасности, заставляет нас рассматривать ее (войну) как главный элемент нашей подготовки, не переставая работать над подготовкой других серьезных угроз», — говорится в отчете.

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