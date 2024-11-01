В Польше ответили на заявления Зеленского

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна предлагает Украине покупать вооружение в кредит. Об этом он рассказал в эфире Polsat.

По словам Сикорского, правительство Дональда Туска предложило оборонный кредит с условием, что Украина расплатится после восстановления.

"Это можно было сделать с самого начала: вот, пожалуйста, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, то расплатитесь", - сказал министр.

Сикорского также спросили о недавних словах президента Украины Владимира Зеленского, когда он заявил, что "Польша нашла еще одну причину не предоставлять нам самолеты МиГ-29".

"Мы выяснили источник этого заявления. Это было более масштабное, спонтанное заявление о том, как идет война. Не то чтобы президент специально напал на Польшу", - заявил глава МИД.

Сикорский ответил Зеленскому, сказав, что "мы сделали больше, чем любая другая страна", добавив: "Польша является страной на передовой в этой войне. Мы единственная страна ЕС и НАТО, соседями которой являются Россия и Украина. Украина понимает, что мы также должны сдерживать Путина".

Дипломат подчеркнул, что "у нас есть свои собственные потребности в обороне".

"Как министры польского правительства, вице-премьер Косиняк-Камыш и я, мы должны держать эту войну как можно дальше от наших границ", - сказал он.

Ему напомнили, что несколько дней назад члены Палаты представителей США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной. Сикорский отметил: "Польша будет принимать решение вместе с НАТО. Решение еще не принято".

Продолжая тему ситуации в Украине, министр сказал, что Украина действительно переживает трудные времена.

"Поэтому давайте проявим понимание к президенту, которому приходится нелегко", - добавил дипломат.