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Зеленский: «Все только наблюдают…»

01:18 768

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров за то, что они «только наблюдают», пока Россия накапливает северокорейских солдат у украинских границ.

«Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи, все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность — бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров», — сказал Зеленский во время вечернего обращения в пятницу, 1 ноября.

Он отметил, что, несмотря на очевидную угрозу, Соединенные Штаты, Великобритания и Германия пока только наблюдают за ситуацией.

«Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам. Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать», — добавил президент.

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