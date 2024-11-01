Зеленский рассказал, зачем Украине операция в Курске

Киев планирует использовать операцию своих вооруженных сил в Курской области для достижения дипломатических целей, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — объяснил Зеленский.

Он отметил, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации инициатив Украины по урегулированию военного конфликта с Россией.