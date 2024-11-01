США направляют на Ближний Восток эсминцы и истребители

Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить на Ближний Восток дополнительные силы: в регион перебрасывают эсминцы, оснащенные средствами противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и самолетов-заправщиков, а также несколько стратегических бомбардировщиков B-52.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Дополнительные силы начнут прибывать на Ближний Восток в ближайшие месяцы, когда из региона будет уходить авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

«Министр Остин продолжает давать понять, что если Иран, его партнеры или прокси воспользуются этим моментом, чтобы нацелиться на американский персонал или интересы США в регионе, США примут все необходимые меры для защиты своих людей»,— говорится в сообщении Пентагона.

Израиль 26 октября нанес удары по военным объектам Ирана. По данным СМИ, Израиль готовится к массированному удару Ирана с территории Ирака с использованием большого числа баллистических ракет и дронов.