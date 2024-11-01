Максимальный хаос: что Россия отправляет хуситам?

Как сообщает The Wall Street Journal, Россия передавала хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам в Красном море. Сегодня в мире происходит много такого, что пару лет назад казалось немыслимым, а сама информация о такой возможности - откровенным фейком. Возникающее прямо на наших глазах партнерство России и хуситов как раз из этой серии. С ноября 2023-го хуситы обстреляли более 100 судов, потопив два из них и захватив одно. Атаки йеменских повстанцев привели к сбоям в мировой торговле, поскольку грузоотправителям пришлось перенаправлять суда по более протяженному маршруту вокруг Африки. К апрелю 2024 года США потратили около $1 миллиарда на уничтожение беспилотников и ракет хуситов и защиту судоходства в Красном море.

Весь мир кивал на Иран, поскольку абсолютно точно известно, что хуситы их прокси. Что в общем-то слишком упрощенная картина, но не стоит сейчас придираться к деталям. И пока все винили Иран – к хуситам пристально присматривались в другой столице, прикидывая, как из сложившейся ситуации можно извлечь пользу и что нужно сделать, чтобы йеменское движение начало обслуживать интересы Кремля. Информацию, предоставленную The Wall Street Journal, WSJ, можно считать вполне достоверной и если в ней и есть какие-то ошибки – то весьма незначительные. Именно так все и должно было выглядеть, именно к этому вело партнерство с Ираном. И именно так теперь выглядит тактика Москвы на международной арене – «больше хаоса, чем хуже – тем лучше». Чего Кремль даже и не скрывает, вспомним выступление российского президента на Петербургском экономическом форуме в июне этого года, где он задал журналистам риторический вопрос: «... Разве мы не имеем права поставлять однотипное оружие в некоторые регионы мира, где оно может быть использовано для нанесения ударов по чувствительным объектам стран, которые это делают с Россией? Мы думаем над этим».

К этому времени для взаимодействия с хуситами в акватории Красного моря практически все уже было налажено. В августе 2022 года российская ракета «Союз 2.1б» вывела на низкую околоземную орбиту иранский разведывательный спутник «Хайям» российско-иранской совместной разработки. Который позволял иранцам получать снимки в высоком разрешении акватории Красного моря, которые те стали передавать хуситам. Это был настоящий прорыв по сравнению с тем, что иранцы построили и запустили в космос самостоятельно. Один из их спутников-шпионов генерал Космического командования США Джон Рэймонд охарактеризовал так: «Это кувыркающаяся в космосе веб-камера, размером со стиральную машину, неспособная генерировать какие-либо полезные разведданные». «Хайям» представлял собою качественно иное изделие. И вкупе с иранскими беспилотниками дальнего действия и флотом рыбацких лодок хуситов, выступающих в случае необходимости в роли корректировщиков, позволил резко повысить точность атак на торговые корабли. Все это совпало с позицией Москвы – максимально разжечь нестабильность от Ближнего Востока до Азии, чтобы создать проблемы для США. Таким образом, для России «любая вспышка в любом месте — хорошая новость, потому что она отвлекает внимание мира от Украины, и США нужно выделять ресурсы — системы Patriot или артиллерийские снаряды, а поскольку в игре Ближний Восток, то понятно, что США выберут», совершенно справедливо отмечает директор Евразийского центра Карнеги Александр Габуев.