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Состоятельные американцы массово готовятся покинуть США

09:10 2405

Беспрецедентное количество состоятельных граждан США намерены временно покинуть страну после выборов.

Согласно данным CNBC, граждане опасаются «политических и социальных беспорядков», которые могут начаться в Соединенных Штатах вне зависимости от того, кто станет следующим президентом.

Как показал опрос фирмы Arton Capital, консультирующей состоятельных людей по вопросам иммиграционных программ, 53% американских миллионеров говорят о том, что с большой вероятностью уедут из США после выборов, независимо от того, кто победит на выборах.

В международной компании Henley & Partners, которая консультирует богатых людей по всему миру по вопросам международной миграции, заявили, что «никогда не видели такого спроса, как сейчас». Руководитель группы частных клиентов компании Доминик Волек отметил, что число американцев среди его клиентов впервые стало превышать количество людей других национальностей. Управляющий партнер международной налоговой и иммиграционной фирмы Lesperance and Associates Дэвид Лесперанс рассказал, что число граждан США, обратившихся к нему по поводу возможных переездов за границу, выросло примерно втрое за последний год.

Выборы президента США пройдут во вторник, 5 ноября. Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

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