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Российские предприятия без денег из-за того, что денег слишком много

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
09:30 2456

В России продолжается недовольство предпринимателей по поводу высокой ставки Центробанка. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) опубликовал невеселые данные опроса представителей компаний, входящих в союз. Главной бедой предприниматели называют резкий рост неплатежей.

Опрос проводился в рамках ежеквартального мониторинга состояния российской экономики и деятельности компаний, который РСПП проводит с 2018 года. И опрос по результатам третьего квартала этого года показал, что среди всех проблем, с которыми сталкивается российский бизнес, на первое место вышли неплатежи со стороны контрагентов. На это пожаловались почти 37% опрошенных.

Показателен резкий рост этой проблемы: год назад на нее жаловалось 20%, предыдущие кварталы этого года 22-23% предпринимателей. Сейчас же произошел значительный скачок. Связывают рост проблемы неплатежей с увеличением базовой ставки Центробанка РФ в июле до 18%, а затем до нынешнего уровня в 21%.

Промышленники и предприниматели жалуются на продолжающееся ухудшение условий поставки сырья и комплектующих

Это обстоятельство резко сужает и без того небольшие возможности заимствования кредитных средств для текущих расчетов. В условиях финансовых трудностей предприниматели в первую очередь стремятся выплатить зарплаты сотрудникам, поскольку в противном случае им грозят санкции со стороны Генеральной прокуратуры. Платежи по внешним обязательствам отходят на второй план. Никто не ждет улучшения ситуации в этом отношении: по общему мнению, в декабре ставка ЦБ может вырасти еще больше, до 23%.

В этих условиях хорошо себя чувствуют только компании, которые пользуются льготной государственной поддержкой, но льготное кредитования в свою очередь убивает экономическую эффективность: нет смысла экономить, в широком смысле этого слова, если государство в любом случае компенсирует любые убытки.

Однако против повышения ставки Центробанка выступает, как известно, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, чьи предприятия не могут жаловаться на отсутствие льготного кредитования. Он предрекает волну банкротств, и РСПП явно становится на его сторону, создавая коалицию противостояния Эльвире Набиуллиной, которая заявила, что ставка не будет понижаться, пока инфляция не выйдет на заданные параметры в четыре процента. Судя по тенденциям в российской экономике, в ближайшие пару лет этого точно не случится. 

В то же время отказ от жесткой борьбы с инфляцией ничуть не меньшая угроза для российского бизнеса, поскольку также обернется для него дополнительными издержками.

А что не устраивает Сергея Чемезова?

На инфляцию в РСПП, кстати, пока не жалуются. Вслед за неплатежами среди проблем, угнетающих российский бизнес, компании – члены РСПП указали:

- продолжающееся ухудшение условий поставки сырья и комплектующих — 25%;

- сложности с доставкой, проблемы с транспортировкой закупаемой продукции (в том числе удлинение сроков доставки, рост тарифов, отказы в страховании грузов и т.д.) — 23%;

- невозможность оснастить организацию новым оборудованием и технологиями из-за ограничения импорта — 22%;

- недостаток оборотных средств — 22%;

- валютную нестабильность — 22%;

- невозможность проводить международные платежи с иностранными контрагентами — 20,5%.

Экономика на «стероидах» огромных государственных вливаний в оборонную промышленность явным образом начинает сдавать, и проблеска впереди не видно.

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