Утечка секретной информации: скандал в Израиле

В публикации журналиста Барака Равида со ссылкой на официальные лица в Израиле говорится, что среди нескольких подозреваемых, задержанных в связи с предполагаемой утечкой секретных разведданных, оказался один из помощников Нетаньяху. По мнению автора статьи, это может стать крупным скандалом в израильском правительстве с начала войны в Газе.

Главный вопрос в том, знал Нетаньяху или был ли он причастен к утечкам, которые, по-видимому, были направлены на то, чтобы повлиять на израильское общественное мнение и поддержать жесткую позицию премьер-министра в отношении соглашения об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС, пишет журналист.

NEWSru.co.il передает, что несколько недель назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась в общую службу безопасности (ШАБАК) с просьбой начать расследование после того, как совершенно секретный разведдокумент был передан немецкому таблоиду Bild. В сентябре 2024 года в Армии обороны Израиля было начато внутреннее расследование по факту утечки «видоизмененных» документов ХАМАС в западные СМИ: в ЦАХАЛ подозревали, что изменения были намеренно сделаны для манипуляции общественным мнением и продвижения нарратива по поводу сделки по освобождению заложников. В Bild был опубликован один из этих документов, и утверждалось, что это «секретный документ ХАМАС», который якобы был обнаружен на личном компьютере лидера группировки Яхьи Синвара и касался стратегии в отношении сделки с Израилем. Источники в ЦАХАЛ утверждали, что опубликованный в Bild документ принадлежал одному из мелких чиновников ХАМАС, и в этом документе не было указаний о том, что ХАМАС не заинтересован в сделке с Израилем.

Публикация в Bild была упомянута главой правительства Израиля во время его выступления перед заседанием кабинета министров, и премьер-министр цитировал утверждение о стратегии ХАМАС, поданное в Bild: «В конце минувшей недели германское издание Bild опубликовало внутренний документ ХАМАС, раскрывающий план террористов: посеять раскол среди израильтян, задействовать в психологической войне семьи заложников, спровоцировать внешнее и внутреннее давление на правительство Израиля, расколоть наше общество изнутри и вести войну до победы над Израилем».

После того, как ШАБАК начал расследование этой утечки, были задержаны несколько подозреваемых. Как отмечает Axios, Нетаньяху отрицал причастность кого-либо в его офисе к этому скандалу. Он заявил, что никого из сотрудников его офиса не допрашивали и не задерживали. Но официальные лица, на которые ссылается Axios, говорят, что среди задержанных один из помощников главы израильского правительства.

The Times of Israel пишет, что спецслужбы Израиля задержали несколько подозреваемых по делу об утечке секретной разведывательной информации из канцелярии премьер-министра страны. По ее данным, совместная операция проводится полицией, армией и Службой общей безопасности Израиля. Подозреваемые были задержаны и доставлены на допрос. Власти полагают, что утечка могла помешать достижению Израилем своих военных целей.