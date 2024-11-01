«Командующий» сирийских курдов хочет переговоров с Турцией

Абди раскритиковал реакцию коалиции во главе с США, назвав ее недостаточной для остановки атак, и призвал Вашингтон оказать давление на Анкару, сообщается в аккаунте Абди в соцсети X.

«Командующий «Сирийскими демократическими силами» (SDF), связанной с террористической Рабочей партией Курдистана организации в Сирии, Мазлум Абди заявил о готовности к диалогу с Турцией, но это возможно только при условии прекращения военных операций Турции в Сирии.

Британское издание Middle East Eye пишет, что недавняя атака Рабочей партии Курдистана на предприятие Турецкой аэрокосмической промышленности сбила с толку многих экспертов по Турции. Нападение произошло на следующий день после того, как лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели призвал к сотрудничеству с находящимся в заключении лидером РПК Абдуллой Оджаланом. Некоторые эксперты отмечают, что атака произошла из-за разногласий между Оджаланом и руководством РПК на ирано-иракской границе.

Одним из ответов на призывы Бахчели, которые позже были поддержаны и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, стало то, что Мазлум Абди заявил, что готов провести дипломатические консультации с Турцией. Он также надеется, что нынешний подход Турции к Оджалану может положительно сказаться на отношениях SDF с Анкарой. Возможно, США подтолкнули Абди к переговорам с турками ради долгосрочной выгоды.

SDF («Сирийские демократические силы») - альянс, образованный в 2015 г. при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. Ядро альянса составляет террористическая организация YPG, действующая на северо-востоке Сирии.