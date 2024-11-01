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Атака на Киев

10:27 2238

Российские беспилотники в ночь на 2 ноября атаковали Киев, в городе работали средства ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, в Святошинском районе Киева в результате падения обломков произошел пожар в 16-этажном жилом доме. В ГСЧС Украины в то же время заявили, что «в результате атаки БПЛА произошло возгорание на площади 50 квадратных метров», огонь потушили. В доме частично разрушены квартиры на двух этажах, из здания эвакуировали 18 человек. По словам мэра Киева Виталия Кличко, ранены два человека.

Начальник военной администрации города сообщил, что в Соломенском районе Киева обломки упали на территории жилой застройки, в нескольких домах выбило окна, повреждены автомобили. О пострадавших не сообщается. Попко добавил, что обломки также упали в Днепровском районе.

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