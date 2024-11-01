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В США предупредили: Иран может нанести Израилю «большой ущерб»

10:37 1040

Иран, несмотря на недавний израильский удар, сохраняет свой ракетный потенциал, представляющий серьезную угрозу обороноспособности Израиля, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.

По их сведениям, иранские баллистические ракеты могут нанести большой ущерб объектам на израильской территории в случае обхода систем противовоздушной обороны еврейского государства.

Издание пишет, что в результате израильской атаки были повреждены комплексы ПВО, прикрывающие стратегически важные иранские объекты. Поэтому при ответном ударе по Израилю Исламская Республика должна учитывать, что может столкнуться с жестким ответом армии еврейского государства, в том числе обстрелом энергетической инфраструктуры или ядерных объектов, отмечает газета.

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