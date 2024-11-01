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Уголовное дело на брата экс-прокурора

Инара Рафикгызы
11:43 818

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу брата бывшего прокурора Хатаинского района Юсифа Илдырымзаде - Расима Илдырыма.

Как стало известно haqqın.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Фахри Мамедова. Дата подготовительного заседания суда пока не назначена.

Согласно обвинению, Расим Илдырым, а также основатель сайта Bakutime.az Заур Мирзазаде и Гошгар Мамедов проходят обвиняемыми по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Всем троим предъявлены обвинения по статье 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере) УК Азербайджана.

Отметим, что другой брат экс-прокурора - Юнус Илдырымзаде был учредителем ликвидированного в 2020 году Amrahbank.

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