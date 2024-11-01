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Израильское судно зашло в порт Стамбула: произошли беспорядки

11:51 716

В ночь на 2 ноября в порту Стамбула происходили беспорядки после того, как стало известно, что в порт зашло судно израильской компании ZIM, передает NEWSru.co.il.

Пропалестински настроенные протестующие держали в руках флаги Турции и Организации освобождения Палестины.

Для наведения порядка в порту были задействованы значительные силы полиции.

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