Израильское судно зашло в порт Стамбула: произошли беспорядки
11:51 716
В ночь на 2 ноября в порту Стамбула происходили беспорядки после того, как стало известно, что в порт зашло судно израильской компании ZIM, передает NEWSru.co.il.
Пропалестински настроенные протестующие держали в руках флаги Турции и Организации освобождения Палестины.
Для наведения порядка в порту были задействованы значительные силы полиции.
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