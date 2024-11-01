Более 7 тысяч северокорейских солдат у границ Украины

Переброшенные в районы вблизи с Украиной северокорейские войска получили предназначенное для пехоты российское вооружение, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В последнюю неделю октября 2024 года… Россия перебросила из Приморского края РФ в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР. Северокорейские войска перемещали с помощью по меньшей мере 28 военно-транспортных бортов ВВС РФ. Москва вооружила их, в частности, 60-миллиметровыми минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК «Феникс» и РПГ-7», - говорится в сообщении в украинской разведке.

Разведка также сообщает, что «северным корейцам или, как их называют в российской… армии, «особым бурятам» выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей». Подготовка войск КНДР происходит на пяти полигонах.