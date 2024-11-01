USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Новость дня
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева

В российской Арктике исчез остров

12:08 256

Остров Месяцева в архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике окончательно ушел под воду, сообщило Русское географическое общество (РГО).

Исчезновение острова определили по космическим снимкам школьники и студенты из межрегиональной проектной группы «РИСКСАТ» под руководством доцента МАИ кандидата технических наук Алексея Кучейко.

«В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева. Мы следили за ним в 2020-2022 годах. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», — заявил Кучейко.

На сайте РГО сообщается, что остров Месяцева образовался из одноименного полуострова в результате таяния ледника на более крупном острове Ева-Лив еще до 1995 года. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

В августе 2015 года площадь острова Месяцева составляла около 53 гектаров. В августе 2024-го на снимке был зафиксирован ледяной остров размером три гектара. Еще через месяц остров окончательно исчез со снимков.

Группа, наблюдавшая за островом, полагает, что причиной его исчезновения стали климатические изменения.

Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции и мэра Стамбула
Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции и мэра Стамбула
12:20 49
Уголовное дело на брата экс-прокурора
Уголовное дело на брата экс-прокурора
11:43 826
Атака на Киев
Атака на Киев
10:27 2247
«Командующий» сирийских курдов хочет переговоров с Турцией
«Командующий» сирийских курдов хочет переговоров с Турцией
10:10 1746
Утечка секретной информации: скандал в Израиле
Утечка секретной информации: скандал в Израиле
09:42 2676
Максимальный хаос: что Россия отправляет хуситам?
Максимальный хаос: что Россия отправляет хуситам? наши подробности
08:58 2803
Без бутылки водки не разобраться
Без бутылки водки не разобраться наш комментарий
1 ноября 2024, 14:42 5587
Таинственный запах будоражит жителей Баку
Таинственный запах будоражит жителей Баку
1 ноября 2024, 21:27 12768
Украине хватит солдат на год
Украине хватит солдат на год The New York Times
00:00 4022
Трамп не даст Путину победить. И вот почему
Трамп не даст Путину победить. И вот почему
1 ноября 2024, 23:41 6752
Переговоры на азербайджано-армянской границе
Переговоры на азербайджано-армянской границе
1 ноября 2024, 18:08 9105

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции и мэра Стамбула
Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции и мэра Стамбула
12:20 49
Уголовное дело на брата экс-прокурора
Уголовное дело на брата экс-прокурора
11:43 826
Атака на Киев
Атака на Киев
10:27 2247
«Командующий» сирийских курдов хочет переговоров с Турцией
«Командующий» сирийских курдов хочет переговоров с Турцией
10:10 1746
Утечка секретной информации: скандал в Израиле
Утечка секретной информации: скандал в Израиле
09:42 2676
Максимальный хаос: что Россия отправляет хуситам?
Максимальный хаос: что Россия отправляет хуситам? наши подробности
08:58 2803
Без бутылки водки не разобраться
Без бутылки водки не разобраться наш комментарий
1 ноября 2024, 14:42 5587
Таинственный запах будоражит жителей Баку
Таинственный запах будоражит жителей Баку
1 ноября 2024, 21:27 12768
Украине хватит солдат на год
Украине хватит солдат на год The New York Times
00:00 4022
Трамп не даст Путину победить. И вот почему
Трамп не даст Путину победить. И вот почему
1 ноября 2024, 23:41 6752
Переговоры на азербайджано-армянской границе
Переговоры на азербайджано-армянской границе
1 ноября 2024, 18:08 9105
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться