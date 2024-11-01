В российской Арктике исчез остров

Исчезновение острова определили по космическим снимкам школьники и студенты из межрегиональной проектной группы «РИСКСАТ» под руководством доцента МАИ кандидата технических наук Алексея Кучейко.

Остров Месяцева в архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике окончательно ушел под воду, сообщило Русское географическое общество (РГО).

«В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева. Мы следили за ним в 2020-2022 годах. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», — заявил Кучейко.

На сайте РГО сообщается, что остров Месяцева образовался из одноименного полуострова в результате таяния ледника на более крупном острове Ева-Лив еще до 1995 года. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

В августе 2015 года площадь острова Месяцева составляла около 53 гектаров. В августе 2024-го на снимке был зафиксирован ледяной остров размером три гектара. Еще через месяц остров окончательно исчез со снимков.

Группа, наблюдавшая за островом, полагает, что причиной его исчезновения стали климатические изменения.