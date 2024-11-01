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Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции и мэра Стамбула

12:20 2423

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал судебные иски к лидеру оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюру Озелю и представляющему ее же мэру Стамбула Экрему Имамоглу за оскорбительные высказывания в свой адрес, сообщил телеканал A Haber со ссылкой на адвоката Эрдогана Ахмета Озеля.

В качестве моральной компенсации он потребовал по 1 млн турецких лир ($29 тыс.) с каждого из них.

Поводом для исков стали заявления представителей оппозиции на митинге в Стамбуле 31 октября в адрес Эрдогана в связи с арестом руководителя местного муниципалитета Эсенюрт Ахмета Озера по обвинению в террористической деятельности. Озер является членом НРП.

Озер был задержан на основе ордера прокуратуры. Правоохранители располагают данными о его многочисленных телефонных разговорах с представителями руководящего звена террористической Рабочей партии Курдистана. В тот же день он был арестован судом на основе статьи УК «Участие в деятельности вооруженной террористической организации РПК» и отстранен от должности. 31 октября в Стамбуле по призыву НРП состоялся митинг в поддержку главы крупнейшего муниципалитета Стамбула.

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