Россия запустит в космос иранские спутники

Иран направил в Россию два спутника, построенных частной компанией, для их запуска в космос с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщило агентство Tasnim.

По его информации, запуск аппаратов Kowsar и Hodhod компании Space Omid состоится 5 ноября с территории РФ. Отмечается, что это будет первой попыткой запуска иранских спутников, построенных молодыми инженерами частной компании, средний возраст которых составляет 25 лет.

Космический аппарат Kowsar предназначен для ведения дистанционного зондирования Земли и спутниковой фотосъемки, Hodhod в свою очередь является телекоммуникационным спутником, запуск которого должен улучшить качество передачи данных в Иране.