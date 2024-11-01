Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак
Израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США 5 ноября.
Пока еще ничего с этими ударами неизвестно, все ограничивается только словами, а на ситуации выигрывают лишь биржевые спекулянты, поскольку нефть на мировых биржах скачет в цене. Но в Багдаде уже царит легкая паника, ведь атаковать израильтян будут иранские прокси, а расхлебывать последствия этого придется всему Ираку.
Вряд ли удар иранских прокси будет масштабным и нанесет Израилю значительный ущерб – мало у них для этого возможностей и средств, они к такому сценарию практически и не готовились. А вот у израильтян возможности нанести серьезный урон иракской энергетической структуре – коль уж возникнет в том необходимость – более чем достаточно.
Цели там для ВВС Израиля как в тире, ПВО практически нет, бомби не хочу. Вероятнее всего объекты, принадлежащие таким компаниям как Shell и BP, под «раздачу» не попадут, да и вряд ли ответный удар израильтян будет массированным – но иракской инфраструктуре в ее нынешнем плачевном состоянии много и не надо.
После появления информации о готовящейся атаке на Израиль с иракской территории Багдад срочно попросил Тегеран отменить готовящуюся акцию. Но иранская сторона меланхолично ответила, что «не будет выступать против атаки». Дескать, это антисионистская инициатива иракских патриотов, и Иран не станет их сдерживать, поскольку прекрасно понимает их мотивы.
После такого ответа иракское руководство впало в еще большее отчаяние, поскольку теперь предельно четко осознало последствия, каково это – быть заложником иранских внешнеполитических авантюр и отдать часть власти в стране проиранским группировкам. Как будто пример Ливана никого ничему не научил.
Кстати, Дамаск все же нашел в себе силы отбиться от попытки Тегерана вовлечь его в атаки на Израиль. И хотя степень зависимости Башара Асада от иранцев на пару порядков выше, чем зависимость Багдада от Тегерана – но тем не менее ему это удалось. Остается только гадать, какие слова он при этом нашел, какие аргументы приводил – но факт остается фактом, Дамаск в этом пока не участвует и не собирается в дальнейшем.
А для Ирака все обстоит куда как драматичнее. И единственный выход для него – срочно искать союзников извне, которые могли бы остановить иранскую экспансию в Багдаде. Это может быть или Турция, или монархии Залива, или же, как бы правящим в Ираке политическим элитам, – американцы. Иначе будущее Ирака по ливанскому образцу – неизбежно. Тегеран совершенно не скрывает своих планов по вовлечению Багдада в свою «Ось сопротивления» - а это как раз то, чего многострадальному Ираку, с его разрушенной экономикой, стоящему на грани новой гражданской войны сегодня и не хватает для полного счастья.
Наметилась интересная тенденция – страна, элиты которых не оказывают Тегерану сопротивление в его попытках включить ее в сферу своего влияния, подписывает себе приговор. После этого на ее нормальном поступательном развитии можно ставить жирный полумесяц. Так было в Ливане, в Сирии, в Йемене – так происходит сейчас в Ираке.
Мало того, что Тегеран национальные интересы этих стран и в цент не ставит – так еще и считает их не более чем топливом для котла «антиимпериалистического и антисионистского сопротивления». При каждом удобном случае в своих интересах подставляя их под удар.
И тем, кто тешит себя иллюзиями о том, что они являются «партнерами» Ирана в «глобальной игре» на международной шахматной доске, следует помнить, что это лишь иллюзия. На самом деле для иранцев они не более чем расходный материал со всеми вытекающими для них отсюда последствиями. Одно из которых – всегда быть в готовности, что тобою пожертвуют, если в Тегеране решат, что пришло для этого время.