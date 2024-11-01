Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак

Израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США 5 ноября. Пока еще ничего с этими ударами неизвестно, все ограничивается только словами, а на ситуации выигрывают лишь биржевые спекулянты, поскольку нефть на мировых биржах скачет в цене. Но в Багдаде уже царит легкая паника, ведь атаковать израильтян будут иранские прокси, а расхлебывать последствия этого придется всему Ираку. Вряд ли удар иранских прокси будет масштабным и нанесет Израилю значительный ущерб – мало у них для этого возможностей и средств, они к такому сценарию практически и не готовились. А вот у израильтян возможности нанести серьезный урон иракской энергетической структуре – коль уж возникнет в том необходимость – более чем достаточно.

Цели там для ВВС Израиля как в тире, ПВО практически нет, бомби не хочу. Вероятнее всего объекты, принадлежащие таким компаниям как Shell и BP, под «раздачу» не попадут, да и вряд ли ответный удар израильтян будет массированным – но иракской инфраструктуре в ее нынешнем плачевном состоянии много и не надо. После появления информации о готовящейся атаке на Израиль с иракской территории Багдад срочно попросил Тегеран отменить готовящуюся акцию. Но иранская сторона меланхолично ответила, что «не будет выступать против атаки». Дескать, это антисионистская инициатива иракских патриотов, и Иран не станет их сдерживать, поскольку прекрасно понимает их мотивы. После такого ответа иракское руководство впало в еще большее отчаяние, поскольку теперь предельно четко осознало последствия, каково это – быть заложником иранских внешнеполитических авантюр и отдать часть власти в стране проиранским группировкам. Как будто пример Ливана никого ничему не научил.

Кстати, Дамаск все же нашел в себе силы отбиться от попытки Тегерана вовлечь его в атаки на Израиль. И хотя степень зависимости Башара Асада от иранцев на пару порядков выше, чем зависимость Багдада от Тегерана – но тем не менее ему это удалось. Остается только гадать, какие слова он при этом нашел, какие аргументы приводил – но факт остается фактом, Дамаск в этом пока не участвует и не собирается в дальнейшем. А для Ирака все обстоит куда как драматичнее. И единственный выход для него – срочно искать союзников извне, которые могли бы остановить иранскую экспансию в Багдаде. Это может быть или Турция, или монархии Залива, или же, как бы правящим в Ираке политическим элитам, – американцы. Иначе будущее Ирака по ливанскому образцу – неизбежно. Тегеран совершенно не скрывает своих планов по вовлечению Багдада в свою «Ось сопротивления» - а это как раз то, чего многострадальному Ираку, с его разрушенной экономикой, стоящему на грани новой гражданской войны сегодня и не хватает для полного счастья. Наметилась интересная тенденция – страна, элиты которых не оказывают Тегерану сопротивление в его попытках включить ее в сферу своего влияния, подписывает себе приговор. После этого на ее нормальном поступательном развитии можно ставить жирный полумесяц. Так было в Ливане, в Сирии, в Йемене – так происходит сейчас в Ираке.