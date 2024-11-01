Ликвидированы высокопоставленные командиры «Хезболлы»

ЦАХАЛ атаковал и ликвидировал в районе города Тир в Ливане Мусу Изз ад-Дина, командующего прибрежным сектором «Хезболлы», и Хасана Маджида Диаба, командира артиллерийского соединения прибрежного сектора организации, ответственного за обстрел Израиля 31 октября, сообщает 2 ноября армейская пресс-служба.

В сообщении отмечается, что указанные выше лица «осуществили множество террористических актов против израильского тыла и сил ЦАХАЛ и несут ответственность, среди прочего, за более чем 400 запусков ракет в направлении территории государства Израиль в течение октября».

За минувшие сутки ВВС Израиля атаковали более 120 объектов «Хезболлы» и ХАМАС. В Ливане были атакованы установки для запуска противотанковых ракет, военные здания, склады оружия и командные пункты «Хезболлы».