Командиру Рашаду Салманову ежемесячно передавалось 6 тысяч манатов

В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по делу о хищении 143 миллионов в Министерстве обороны Азербайджана. Фигурантами дела являются бывший начальник управления финансов и бюджета Министерства обороны генерал-майор Низами Мамедов, экс-начальник финансовой службы Военно-воздушных сил полковник Джалал Кязымов, бывший руководитель финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и экс-глава финансовой службы Военно-морских сил Вюсал Ализаде.

Напомним, что бывший руководитель финансового управления Сухопутных войск полковник Байрам Байрамов на прошлом заседании подал ходатайство о вызове в суд в качестве дополнительных свидетелей Ульфата Аббасгулиева, Халида Мамедова, Рашада Салманова, Бахтияра Алиева, Орхана Джавадлы, Гамлета Аллахвердиева, Руфата Гулиева, Намика Мамедова, Али Гумбатзаде, Джавида Эйвазова, Фарруха Халилова, «Хаяла», «Алемдара» и «Бахруза», а также начальника службы эксплуатации жилого фонда N-ской воинской части, расположенной в Гяндже.

Одно из вышеуказанных лиц, полковник Халид Мамедов, являлся командиром воинской части. Байрамов утверждает, что полковнику ежемесячно передавалось по 6 тысяч манатов — в общей сложности 18 тысяч манатов.

Также обвиняемый отметил, что с мая 2018 по октябрь 2019 года полковнику Рашаду Салманову, который был командиром воинской части, ежемесячно выделялось как минимум 6 тысяч манатов. За 18 месяцев эта сумма составила 108 тысяч манатов.

Байрам Байрамов также добавил, что для покрытия расходов на питание командира, на прием гостей, а также на другие нужды воинской части ежемесячно выплачивалось по 2 тысячи манатов в течение 24 месяцев (что составило 48 тысяч манатов) магазинам Real market (продовольственные товары) и Zirvə (подарки и канцелярские принадлежности), расположенным в Бейлаганском районе. Согласно показаниям, продукты из этих магазинов забирали водители, повара и бухгалтер воинской части Руфат Гулиев.

Прокурор указал, что, в соответствии с пунктом 318.1 Уголовно-процессуального кодекса (пределы судебного разбирательства), дело рассматривается в рамках предъявленного обвинения. Он отметил: «Все, что Байрам Байрамов озвучил в своем ходатайстве, не имеет отношения к сути данного уголовного дела. Если он тратил деньги на тех, кого считал друзьями, это его личное дело. Нет необходимости вызывать этих лиц для допроса».

Гособвинитель попросил отклонить ходатайство: «Если у Байрама Байрамова есть какие-либо факты преступлений, он может представить эти документы. В случае необходимости суд по своей инициативе направит их в следственный орган».

Затем судьи провели совещание и вынесли решение. В решении указано, что содержащиеся в заявлении Байрама Байрамова данные, имеющие уголовный характер, будут направлены в следственные органы для их проверки и правовой оценки. Суд не нашел необходимости вызывать указанных лиц для допроса в качестве свидетелей.

На прошлом заседании Байрам Байрамов также просил исключить из обвинения сумму в 720 тысяч манатов, приписанную ему как растрата. Полковник обосновал это тем, что данная сумма была израсходована на нужды мобилизованных военнослужащих. Судья Фикрет Алиев сообщил, что Министерство обороны ответило на запрос, сделанный по ходатайству защиты обвиняемого Байрама Байрамова. В ответе ведомства точно указано, какая сумма была выделена воинской части. Защита подтвердила, что согласна с предоставленным ответом. Документ Министерства обороны был добавлен к материалам уголовного дела.

Судья Фикрет Алиев также довел до сведения участников процесса, что судебное следствие, продолжающееся уже 1 год и 2 месяца, близится к завершению.

Суд продолжится 15 ноября.

Отметим, что генерал-майор Низами Мамедов, полковник Джалал Кязымов, Байрам Байрамов, Вюсал Ализаде были задержаны в ходе специальной операции, проведенной Службой государственной безопасности. Они обвиняются в присвоении средств, выделенных из госбюджета. Общий ущерб, нанесенный государству по данному уголовному делу, составляет 143 миллиона манатов. Министерство финансов признано потерпевшей стороной по уголовному делу. Всем обвиняемым предъявлены обвинения по статье 179.4 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупных размерах) УК Азербайджана.