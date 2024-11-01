Ограничено движение в центр Баку
13:04 2004
На пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Центрального бульвара в Хатаинском районе Баку идут ремонтные работы, говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспорта.
В нем отмечается, что с целью обеспечения безопасности транспортных средств сотрудники дорожной полиции ввели кратковременное ограничение на движение в направлении центра.
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