USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Таинственный запах будоражит жителей Баку
Новость дня
Таинственный запах будоражит жителей Баку

Ограничено движение в центр Баку

13:04 2004

На пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Центрального бульвара в Хатаинском районе Баку идут ремонтные работы, говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспорта.

В нем отмечается, что с целью обеспечения безопасности транспортных средств сотрудники дорожной полиции ввели кратковременное ограничение на движение в направлении центра.

Украинцы сдерживают мощное наступление русских
Украинцы сдерживают мощное наступление русских заявил главком ВСУ
16:15 3
Что может им обещать правительство при разваленной экономике?
Что может им обещать правительство при разваленной экономике? главный вопрос
12:54 2682
Совбез решил: Иран и «ось сопротивления» нанесут «мощный» удар по Израилю
Совбез решил: Иран и «ось сопротивления» нанесут «мощный» удар по Израилю
13:14 1960
Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак
Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак горячая тема
12:29 2160
Командиру Рашаду Салманову ежемесячно передавалось 6 тысяч манатов
Командиру Рашаду Салманову ежемесячно передавалось 6 тысяч манатов из зала суда
12:45 3928
Массовые аресты. Куда смотрела таможня? 3 миллиарда не вернулись в Азербайджан
Массовые аресты. Куда смотрела таможня? 3 миллиарда не вернулись в Азербайджан главная тема
1 ноября 2024, 16:45 14697
Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции и мэра Стамбула
Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции и мэра Стамбула
12:20 2427
Уголовное дело на брата экс-прокурора
Уголовное дело на брата экс-прокурора
11:43 3079
Атака на Киев
Атака на Киев
10:27 3913
«Командующий» сирийских курдов хочет переговоров с Турцией
«Командующий» сирийских курдов хочет переговоров с Турцией
10:10 2812
Утечка секретной информации: скандал в Израиле
Утечка секретной информации: скандал в Израиле
09:42 3953

ЭТО ВАЖНО

Украинцы сдерживают мощное наступление русских
Украинцы сдерживают мощное наступление русских заявил главком ВСУ
16:15 3
Что может им обещать правительство при разваленной экономике?
Что может им обещать правительство при разваленной экономике? главный вопрос
12:54 2682
Совбез решил: Иран и «ось сопротивления» нанесут «мощный» удар по Израилю
Совбез решил: Иран и «ось сопротивления» нанесут «мощный» удар по Израилю
13:14 1960
Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак
Теперь Иран подставляет под удар Израиля Ирак горячая тема
12:29 2160
Командиру Рашаду Салманову ежемесячно передавалось 6 тысяч манатов
Командиру Рашаду Салманову ежемесячно передавалось 6 тысяч манатов из зала суда
12:45 3928
Массовые аресты. Куда смотрела таможня? 3 миллиарда не вернулись в Азербайджан
Массовые аресты. Куда смотрела таможня? 3 миллиарда не вернулись в Азербайджан главная тема
1 ноября 2024, 16:45 14697
Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции и мэра Стамбула
Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции и мэра Стамбула
12:20 2427
Уголовное дело на брата экс-прокурора
Уголовное дело на брата экс-прокурора
11:43 3079
Атака на Киев
Атака на Киев
10:27 3913
«Командующий» сирийских курдов хочет переговоров с Турцией
«Командующий» сирийских курдов хочет переговоров с Турцией
10:10 2812
Утечка секретной информации: скандал в Израиле
Утечка секретной информации: скандал в Израиле
09:42 3953
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться