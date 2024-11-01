Ограничено движение в центр Баку

На пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Центрального бульвара в Хатаинском районе Баку идут ремонтные работы, говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспорта.

В нем отмечается, что с целью обеспечения безопасности транспортных средств сотрудники дорожной полиции ввели кратковременное ограничение на движение в направлении центра.