Что может им обещать правительство при разваленной экономике?

В Центральном банке России считают, что на фоне кадрового дефицита в стране благом для экономики может стать… банкротство компаний. Об этом, в частности, заявила директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова. Из ее заявления следует, что банкротство бизнеса может действительно оказать положительное влияние на ситуацию в стране, правда, только случае перераспределения в сторону наиболее эффективных компаний. При таком подходе Центробанку РФ останется лишь следить за кредитными рисками и возможностями банков их покрывать.

Угрозу представляет также проблема колеблющихся ставок Банка России. Здесь важно подчеркнуть, что в предыдущий период жесткой денежно-кредитной политики такой высокой доли кредитов с плавающими ставками в стране не было. Фактически Данилова подвергает критике то, что власти России во главе с президентом Владимиром Путиным преподносят, как самый большой успех правительства. А именно, почти полное отсутствие безработицы в стране. По словам Даниловой, нынешняя безработица и есть самая большая угроза экономике, поскольку в России наблюдается кадровый голод. «Да, количество вакансий постоянно растет, но сотрудников хронически не хватает, - отметила Данилова. – Закономерно, что уровень безработицы является рекордно низким».

И в этом мнении Данилова не одинока. Ранее с подобным же заявлением на заседании в Госдуме выступила ее начальница - глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. Дело в том, что ситуация после повышения ключевой ставки сразу на два процентных пункта, до рекордных 21 процента годовых, обострилась настолько, что депутаты попросили главного банкира России внести ясность в этот вопрос. И Набиуллиной не оставалось ничего другого, кроме как раскрыть суть столь непопулярного шага, приобретающего в условиях войны с Украиной совсем другую окраску. Было понятно, что чиновнику ранга Набиуллиной не к лицу сваливать на войну в Украине все беды, свалившиеся на страну. И как бы она ни старалась избежать этой темы влияния войны на денежно-кредитную политику Центробанка, давалось ей это нелегко. «Без повышения ключевой ставки произошел бы взрывной рост кредитования и еще больший перегрев спроса, - отметила Набиуллина. - К тому же, выросла доля слабо чувствительных к ключевой ставке сегментов корпоративного кредитования. Это и программа льготного кредитования, и проектное финансирование, и необходимость завершить инвестиционные проекты, которые находятся уже в высокой степени готовности. Да, все это ослабляет, но никак не перечеркивает влияние денежно-кредитной политики на корпоративное кредитование. Без повышения ранее ключевой ставки до 16 процентов экономика страны имела бы сейчас гораздо более взрывной рост и корпоративного, и розничного кредита. И, соответственно, еще больший перегрев спроса со всеми вытекающими для инфляции последствиями. И инфляция была бы гораздо выше».

По оценке экспертов, выступление Эльвиры Набиуллиной в Госдуме больше напоминало обвинение правительства РФ, нежели оправдание действий Центробанка, которые непременно приведут к дальнейшему ослаблению экономики России. Следует напомнить, что Набиуллина третий год подряд пытается хоть как-то ослаблять действие войны в Украине и связанных с ней ограничений на экономику страны, прикладывая для этого невероятные усилия и умение. Но, видимо, даже возможности «железной Эльвиры» небезграничны. Ничем иным не объяснишь ее заявление: «Самый главный барьер для роста экономики Российской Федерации – это недостаток производственных мощностей». Каждому ведь понятно, куда делись эти мощности. Но говорить об этом вслух в стране запрещено. А между тем, уже подсчитано, что увеличение ключевой ставки Центробанка может поставить на грань банкротства не менее двухсот торговых центров, являющихся своего рода лакмусовой бумажкой эффективности экономики России. Собственники неизбежно столкнутся с проблемами обслуживания кредитов, что может привести к их финансовой несостоятельности уже в 2025 году.