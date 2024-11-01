Совбез решил: Иран и «ось сопротивления» нанесут «мощный» удар по Израилю

Высший совет национальной безопасности Ирана постановил дать военный ответ Израилю на удар по объектам в Исламской Республике, нанесенный 26 октября. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Эсмаил Косари.

«Некоторые правительственные чиновники и другие лица могут сказать, что мы не будем отвечать Израилю, но эти люди в правительстве и вне его не принимают решений. Решение о военном ответе сионистскому врагу уже принято Высшим советом национальной безопасности», - сообщил Косари в интервью порталу Didban Iran.

Он также отметил, что военный ответ Ирана на израильский удар станет гораздо мощнее всех предыдущих и будет осуществлен при участии сил так называемой «оси сопротивления».

«Группы сопротивления в [Ближневосточном] регионе объединятся с нашими вооруженными силами для того, чтобы ответить сионистскому режиму. Возможно, перед операцией члены оси сопротивления имеют свое мнение, пусть выразят его до принятия окончательного решения. …Военный ответ Ирана сионистскому режиму будет обязательно осуществлен совместно с силами сопротивления», - указал Косари.