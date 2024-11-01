Американцы перебросят в Европу стратегические бомбардировщики

Соединенные Штаты в ближайшие дни перебросят в Европу оперативную группу стратегических бомбардировщиков, сообщило европейское Командование ВВС США.

Бомбардировщики, которые прибудут из континентальной части США, будут развернуты в зоне ответственности командования в рамках давно спланированной операции.

Место, где будут базироваться бомбардировщики, и их количество не раскрываются.