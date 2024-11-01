Держатели карт Birbank Umico смогут зарабатывать ещё больше бонусов Umico

С 1 ноября 2024 года всем держателям карт Birbank Umico доступен выбор 3 категорий в приложении Birbank. Это значит, что они могут зарабатывать ещё больше бонусов Umico в своих любимых категориях.

С картой Birbank Umico можно зарабатывать бонусы со своих платежей, заходя в раздел Umico в приложении Birbank и выбирая любые 3 категории. Дополнительно можно получать больше бонусов, выполняя задания, указанные в приложении. В ноябре пользователям доступны такие задания, как «Совершить платёж на 50 ₼ на Umico.az», «Сделать 3 QR-платежа на любую сумму», «Совершить платёж на 15 ₼ в Bravo» и другие.

В ноябре, среди прочих категорий, держателям карт Birbank Umico, доступны такие категории, как:

Покупки на Umico.az: красота, электроника и т.д. – 15% бонусов

Yango taxi – 6% бонусов;

Создайте QR-билет BakıKart в Birbank – 10%

Trendyol – 5% бонусов.

Выбор 3 категорий позволяет держателям карт Birbank Umico быстро увеличивать свой баланс бонусов Umico, собирая бонусы со своих покупок. Баланс бонусов можно отслеживать на едином бонусном счете в приложениях Birbank, m10 и Umico. С накопленными бонусами Umico пользователи могут оформлять заказы на Umico.az или оплачивать коммунальные и другие услуги в приложениях Birbank или m10.

Оформить карту Birbank Umico можно на сайте Kapital Bank: http://www.kbl.az/bbm

Более подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, в колл-центре 196 или на официальных страницах карты в Facebook или Instagram. Чтобы заказать карту Birbank, скачайте приложение Birbank, напишите «1» и отправьте SMS на короткий номер 8196, напишите через WhatsApp на номер (+994 50) 999 81 96 или посетите центры Birbank.