Апокалипсис в Испании: число погибших растет
В Испании, по данным на утро 2 ноября, число жертв наводнения достигло 207 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.
Абсолютное большинство - 202 человека - погибли в регионе Валенсия. По данным СМИ, не менее 250 человек считаются пропавшими без вести.
Причиной природного бедствия стал пришедший в регион ураган класса Dana. Пострадавшие отмечают, что стихия разыгралась мгновенно. Синоптики заявили, что нынешнее наводнение стало самым смертоносным в Испании с 1957 года. Они предупреждают, что на пострадавшие регионы могут обрушиться новые ливни. Там сохраняется «красный», максимальный уровень тревоги.
Как сообщают испанские СМИ, порядка 500 человек могли погибнуть в результате удара стихии. Правительство Испании объявило трехдневный траур.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что «масштабы этой катастрофы беспрецедентны в истории нашей страны. Это несопоставимо с другими катастрофами». Пуэнте выразил надежду на то, что в течение максимум двух недель удастся восстановить движение по линии высокоскоростных поездов между Мадридом и Валенсией.
Власти Испании направили сотни военных для помощи в районы, затронутые ударом стихии. Также МВД развернуло около 4,5 тыс. сотрудников гражданской гвардии и национальной полиции в зонах, наиболее пострадавших от наводнений в Валенсии.