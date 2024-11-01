Апокалипсис в Испании: число погибших растет

В Испании, по данным на утро 2 ноября, число жертв наводнения достигло 207 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка. Абсолютное большинство - 202 человека - погибли в регионе Валенсия. По данным СМИ, не менее 250 человек считаются пропавшими без вести.

Причиной природного бедствия стал пришедший в регион ураган класса Dana. Пострадавшие отмечают, что стихия разыгралась мгновенно. Синоптики заявили, что нынешнее наводнение стало самым смертоносным в Испании с 1957 года. Они предупреждают, что на пострадавшие регионы могут обрушиться новые ливни. Там сохраняется «красный», максимальный уровень тревоги. Как сообщают испанские СМИ, порядка 500 человек могли погибнуть в результате удара стихии. Правительство Испании объявило трехдневный траур.