Путин обсудил с Совбезом интернет-безопасность

«Коммерсант» передает, что Путин предложил обсудить вопросы информационной безопасности. С докладом выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Мы сегодня обсудим вопросы информационной безопасности, в том числе в интернете»,— сказал президент РФ на оперативном совещании.

По данным российских экспертов, в третьем квартале количество DDoS-атак выросло более чем на 300% в годовом выражении, однако их интенсивность, наоборот, снизилась. Для борьбы с угрозой российское правительство, в частности, планирует наращивать объем трафика, проходящего через технические средства противодействия угрозам: в 2030 году он должен составить 725,6 Тбит/с.