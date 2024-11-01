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Путин обсудил с Совбезом интернет-безопасность

14:30 467

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.

«Коммерсант» передает, что Путин предложил обсудить вопросы информационной безопасности. С докладом выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Мы сегодня обсудим вопросы информационной безопасности, в том числе в интернете»,— сказал президент РФ на оперативном совещании.

По данным российских экспертов, в третьем квартале количество DDoS-атак выросло более чем на 300% в годовом выражении, однако их интенсивность, наоборот, снизилась. Для борьбы с угрозой российское правительство, в частности, планирует наращивать объем трафика, проходящего через технические средства противодействия угрозам: в 2030 году он должен составить 725,6 Тбит/с.

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