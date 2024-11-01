Армия Израиля опровергла заявление иранских прокси

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении над Красным морем трех беспилотников, запущенных с территории Ирака. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака», утверждающее, что целями были объекты в Эйлате.

Сообщение израильских военных приводит The Times of Israel. В нем уточняется, что в Эйлате не прозвучало ни одной сирены, поскольку беспилотники были сбиты до того, как вошли в воздушное пространство Израиля.