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Таинственный запах будоражит жителей Баку

Армия Израиля опровергла заявление иранских прокси

обновлено 15:50
15:50 1066

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении над Красным морем трех беспилотников, запущенных с территории Ирака. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака», утверждающее, что целями были объекты в Эйлате.

Сообщение израильских военных приводит The Times of Israel. В нем уточняется, что в Эйлате не прозвучало ни одной сирены, поскольку беспилотники были сбиты до того, как вошли в воздушное пространство Израиля.

* * * 14:38

Движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило нанесении ударов по городу Эйлат, расположенному на побережье Красного моря. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

Согласно тексту, нападениям, в ходе которых использовались беспилотники, подверглись некие «четыре важные цели» в Эйлате.

В «Исламском сопротивлении Ирака» пообещали продолжить атаки на Израиль «в поддержку народов Палестины и Ливана».

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