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«В грядущие дни»: на Ближнем Востоке все напряженнее

14:55 595

Иран собирается нанести очередной удар по Израилю в «грядущие дни», сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в израильском руководстве.

«Лицо, близкое к израильским лидерам и проинформированное о ситуации, заявило: разведка предполагает, что Иран готовит атаку на Израиль в грядущие дни», - информирует газета.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что, по данным израильских разведслужб, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю в ближайшие дни с территории Ирака.

Член политбюро группировки «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба» - иракского шиитского ополчения - Хайдер аль-Лами заявил, что группировки в Ираке координируются с Тегераном по поводу ответных мер в отношении Израиля. По его словам, Иран имеет право атаковать Израиль из любой точки в Ираке.

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