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По Медведеву: Во всех бедах виноват Запад. Россия защитит себя ядерным оружием

15:24 419

Россия готова будет защищать свое существование ядерным оружием, сказал в интервью пропагандистскому изданию RT зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам зампреда, в американском дипстейте вряд ли хотят третьей мировой войны, но они почему-то считают, «что русские никогда не перейдут определенной черты». «Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашего государства, о чем неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у нас просто не будет никакого выбора...», - заявил Медведев.

По его словам, «если новый руководитель [США] будет с остервенением заниматься тем, что будет подливать масло в огонь российско-украинского конфликта - это будет очень плохой выбор. Потому что это дорога в ад. Это реально дорога к третьей мировой войне». При этом Медведев считает, что американское «глубинное государство» не заинтересовано в третьей мировой.

По мнению зампреда Совбеза РФ, то, что делает Запад на территории Украины против РФ, - это не «прокси-война, а просто настоящая война»: «Наши нынешние противники ведь как рассуждают. Мы имеем право поставлять любое оружие Украине. Мы имеем право отправлять наших советников, которые будут консультировать, как вести боевые действия. Мы будем давать вам координаты российских объектов, по которым наши же, по сути, специалисты будут наносить ракетные удары. То есть, по сути, это признание в том, что ведется война против России… Хоть я и сказал уже этот термин, но это уже не прокси-война. Это просто война. Это настоящая война».

По словам Медведева, в войне РФ против Украины «можно было договориться, но Запад выбрал абсолютно другую историю».

Запад старается продолжить военные действия Украине, утверждает Медведев. Цель - максимально ослабить Россию: «Запад идет на это, снабжает их [Украину] дополнительными деньгами, только для того, чтобы этот конфликт продолжить. А цель его проста - для западного мира, для США, для НАТО: максимально ослабить Российскую Федерацию, так, чтобы мы не могли и глаз поднять. Чтобы знали свое место, чтобы понимали, кто в нашем земном доме хозяин».

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