Лукашенко заявил, что в Беларуси есть «диктатура»

В Беларуси существует «диктатура», это «диктатура стабильности и безопасности». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, его цитирует РИА Новости.

«Уже около миллиона человек, приехавшие к нам, смогли воочию убедиться, что в Беларуси есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, доброты и гостеприимства», — сказал он.

Лукашенко отметил, что в Беларусь с удовольствием приезжают иностранные граждане, которые отмечают чистоту, безопасность и комфорт в стране. Президент подчеркнул, что привлекательность Беларуси нужно сохранить, «чего бы это ни стоило».