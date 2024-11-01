Атакована авиабаза Израиля

В ливанском движении «Хезболла» заявили в субботу, что атаковали при помощи беспилотников авиабазу Израиля «Пальмахим» южнее Тель-Авива, сообщает телеканал LBCI.

В «Хезболле» утверждают, что БПЛА точно поразили цель на территории базы, но не уточнили, какую именно. Израиль использует эту базу как космодром, здесь находится военный научно-исследовательский центр и радар для систем ПРО «Хец».

В то же время The Times of Israel сообщало, что израильские ПВО сбили над Красным морем три БПЛА, запущенных из Ирака.