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Киркоров назвал свою настоящую фамилию

15:57 402

Народный артист РФ Филипп Киркоров опубликовал в Instagram свидетельство о заключении брака своих родителей, в котором выяснилось, что его настоящая фамилия Крикорян. Снимок певец выложил в честь годовщины свадьбы.

«Ровно 60 лет назад, 1 ноября 1964 года, родилась моя семья. Во Дворце бракосочетания второго отдела ЗАГС в городе Москва. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь. Цените семейные традиции и храните любовь…», — написал Киркоров в Instagram.

В опубликованном исполнителем документе значится, что его отцом является Бедрос Пилибос Крикорян, а матерью Виктория Марковна Лихачева, которая после заключения брака также взяла фамилию Крикорян.

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