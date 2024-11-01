Киркоров назвал свою настоящую фамилию

Народный артист РФ Филипп Киркоров опубликовал в Instagram свидетельство о заключении брака своих родителей, в котором выяснилось, что его настоящая фамилия Крикорян. Снимок певец выложил в честь годовщины свадьбы.

«Ровно 60 лет назад, 1 ноября 1964 года, родилась моя семья. Во Дворце бракосочетания второго отдела ЗАГС в городе Москва. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь. Цените семейные традиции и храните любовь…», — написал Киркоров в Instagram.

В опубликованном исполнителем документе значится, что его отцом является Бедрос Пилибос Крикорян, а матерью Виктория Марковна Лихачева, которая после заключения брака также взяла фамилию Крикорян.