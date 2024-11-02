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Таинственный запах будоражит жителей Баку
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Таинственный запах будоражит жителей Баку

Украинцы сдерживают мощное наступление русских

заявил главком ВСУ
16:15 2435

Силы обороны Украины сейчас сдерживают одно из самых мощных наступлений войск РФ с начала полномасштабного вторжения, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с делегацией ВС Чехии.

Главком отметил, что ситуация на фронте остается сложной. Активные бои требуют постоянного обновления ресурсов подразделений ВСУ.

До этого главнокомандующий ВСУ, общаясь с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльзом Брауном, сообщил, что россияне не прекращают штурмы на нескольких направлениях. Сырский добавил, что россияне используют преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия, а также имеют значительное преимущество в артиллерийских снарядах.

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