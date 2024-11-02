Населенные пункты Украины переходят под контроль России

Российские военные завершили захват полукотла вблизи населенного пункта Кураховка Донецкой области Украины и вышли к берегам Кураховского водохранилища. Об этом сообщает эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его словам, в начале октября российские войска совершили прорыв из-под Марьинки и вышли к берегам Кураховского водохранилища. Севернее был захвачен город Украинск, создав полукотел с центром в поселке Кураховка, который теперь полностью контролируется российскими войсками.

Рёпке отмечает, что за последние две недели войска РФ заняли шесть сел и около 50 кв. км территории. Одновременно российская армия продвигается к Кураховскому водохранилищу с юго-запада, со стороны Угледара.

«Там за две недели захвачено около 200 кв. км территории и пять сел. Сейчас линия фронта проходит вблизи села Максимовка, в 15 км от водохранилища и города Курахово. На юго-восточном направлении взято село Катериновка в 12 км от Курахово», - указывает аналитик.