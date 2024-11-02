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Таинственный запах будоражит жителей Баку

Населенные пункты Украины переходят под контроль России

обновлено 20:16
20:16 5420

Российские военные завершили захват полукотла вблизи населенного пункта Кураховка Донецкой области Украины и вышли к берегам Кураховского водохранилища. Об этом сообщает эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его словам, в начале октября российские войска совершили прорыв из-под Марьинки и вышли к берегам Кураховского водохранилища. Севернее был захвачен город Украинск, создав полукотел с центром в поселке Кураховка, который теперь полностью контролируется российскими войсками.

Рёпке отмечает, что за последние две недели войска РФ заняли шесть сел и около 50 кв. км территории. Одновременно российская армия продвигается к Кураховскому водохранилищу с юго-запада, со стороны Угледара.

«Там за две недели захвачено около 200 кв. км территории и пять сел. Сейчас линия фронта проходит вблизи села Максимовка, в 15 км от водохранилища и города Курахово. На юго-восточном направлении взято село Катериновка в 12 км от Курахово», - указывает аналитик.

* * * 16:26

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные захватили поселок Кураховка в Покровском районе Донецкой области Украины.

В заявлении российского оборонного ведомства сказано, что «в результате наступательных действий» поселок захватили подразделения группировки войск «Центр».

В Генштабе ВСУ не комментировали информацию российской стороны. В сводке, выпущенной Генштабом утром 2 ноября, говорилось, что на кураховском направлении сохраняется «наиболее напряженная обстановка», при этом об отражении атак в районе Кураховки не сообщалось.

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, на своей карте отметил, что по состоянию на 1 ноября Кураховка была частично занята российскими войсками.

Кураховка расположена в 16 километрах от города Селидово, о захвате которого Минобороны РФ объявило 29 октября, вблизи города Курахово — главного логистического узла ВСУ в южной части Донбасса.

Также Минобороны РФ заявило о захвате населенного пункта Першотравневое в Харьковской области Украины. Сел с названием Першотравневое в Харьковской области несколько. Одно из них расположено в Изюмском районе, к западу от города Сватово. Другое — в Купянском районе, примерно в 20 км к востоку от подконтрольного ВСУ Купянска. Оба находятся в пределах линии фронта; какое из них захвачено, Минобороны не уточняет.

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