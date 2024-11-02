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Таинственный запах будоражит жителей Баку

Дело об убийстве «Курда Амо» передали в суд

Инара Рафикгызы
16:59 1420

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Тарзана Шамилова, обвиняемого в убийстве Ахмеда Арабова, известного в криминальном мире под прозвищем «Курд Амо».

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело передано в производство судьи Натика Алиева. Подготовительное заседание суда пройдет 14 ноября.

Убийство произошло в июле этого года на участке автодороги Хиндарх - Борсунлу, проходящей через территорию села Веисли Геранбойского района. По данным следствия, автомобили Тарзана Шамилова и Ахмеда Арабова столкнулись в ДТП. Шамилов сбил на своем автомобиле Арабова, когда тот вышел из машины. Арабов скончался в больнице от полученных многочисленных травм на следующий день. В Геранбойской полиции было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

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