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Темнокожая Кеми Баденок возглавит партию Черчилля и Тэтчер

17:10 1030

Бывший министр бизнеса и торговли Великобритании Кеми Баденок избрана новым лидером оппозиционной Консервативной партии.

44-летняя Баденок набрала 53 806 голосов, ее соперник Роберт Дженрик — 41 388 голосов, передает телеканал Sky News.

Кеми Баденок ставила целью своей кампании возвращение тори к власти на следующих парламентских выборах. «Наша партия играет решающее значение для успеха нашей страны. Но чтобы нас услышали, мы должны быть честными и признать, что мы совершили ошибки, признать, что мы снизили стандарты»,— сказала она после своей победы.

Кеми Баденок с супругом Хэмишем

Как отмечает канал, Баденок давно пользуется популярностью среди членов партии и баллотировалась на пост ее лидера в 2022 году.

Баденок, представитель крайне правого крыла,  стала первым в истории темнокожим на посту лидера ведущей политической партии Великобритании, отмечает BBC. Ее соперник - еще более радикальный экс-министр иммиграции Роберт Дженрик, построивший кампанию на антииммигрантской риторике.

Кеми Баденок вступила в Консервативную партию в 2005 году. В 2018–2019 годы была вице-председателем партии, затем почти год работала замсекретаря в департаменте образования. В 2020–2021 годы была министром финансов в Казначействе, в 2021–2022 годы — министром министерства иностранных дел по делам Содружества и развития, после перешла на пост министра по делам женщин и равноправия, который занимала до июля 2024 года.

Парламентские выборы в Британии прошли 4 июля и завершились убедительной победой Лейбористской партии, находившейся в оппозиции с 2010 года. Лейбористы получили 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов. Консервативная партия получила 121 место в парламенте, что стало для нее антирекордом за всю историю существования.

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