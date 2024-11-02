Темнокожая Кеми Баденок возглавит партию Черчилля и Тэтчер

Кеми Баденок ставила целью своей кампании возвращение тори к власти на следующих парламентских выборах. «Наша партия играет решающее значение для успеха нашей страны. Но чтобы нас услышали, мы должны быть честными и признать, что мы совершили ошибки, признать, что мы снизили стандарты»,— сказала она после своей победы.

Как отмечает канал, Баденок давно пользуется популярностью среди членов партии и баллотировалась на пост ее лидера в 2022 году.

Баденок, представитель крайне правого крыла, стала первым в истории темнокожим на посту лидера ведущей политической партии Великобритании, отмечает BBC. Ее соперник - еще более радикальный экс-министр иммиграции Роберт Дженрик, построивший кампанию на антииммигрантской риторике.

Кеми Баденок вступила в Консервативную партию в 2005 году. В 2018–2019 годы была вице-председателем партии, затем почти год работала замсекретаря в департаменте образования. В 2020–2021 годы была министром финансов в Казначействе, в 2021–2022 годы — министром министерства иностранных дел по делам Содружества и развития, после перешла на пост министра по делам женщин и равноправия, который занимала до июля 2024 года.

Парламентские выборы в Британии прошли 4 июля и завершились убедительной победой Лейбористской партии, находившейся в оппозиции с 2010 года. Лейбористы получили 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов. Консервативная партия получила 121 место в парламенте, что стало для нее антирекордом за всю историю существования.