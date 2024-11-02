Госслужба спецсвязи заблокировала фейковые инфоресурсы

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) заявила, что созданы различные фейковые ресурсы, связанные с COP29.

В Госслужбе указали, что некоторые из них представляют собой ресурсы, предназначенные для манипулирования информацией, большинство же являются фейковыми ресурсами, созданными кибермошенниками, передает АзерТАдж.

Сообщается, что кибермошенники, злоупотребляя возможностью регистрации и открытия различных вакансий в рамках мероприятия, размещают в соцсетях фейковую информацию о вакансиях. «В течение октября совместно с центром управления безопасностью COP29 были выявлены и заблокированы по Азербайджану 11 фейковых информационных ресурсов. В настоящее время, наряду с другими государственными учреждениями, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности также занимается обеспечением реализации соглашения «Принимающая страна», подписанного в связи с COP29. В упомянутом соглашении отмечены серьезные обязательства правительства на период проведения мероприятий. Служба совместно с Операционной компанией примет все необходимые меры для успешного выполнения своих обязательств и завершения престижного мероприятия на высоком уровне», - говорится в сообщении Госслужбы.