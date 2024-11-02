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Таинственный запах будоражит жителей Баку
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Таинственный запах будоражит жителей Баку

После Турции и Эмираты стали поставлять сливочное масло в Россию

17:55 895

Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 2 ноября ввезено 90 тонн продукции, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года. Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись. По данным ФГИС «Ветис» по состоянию на 2 ноября, из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн сливочного масла», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пресс-службе Россельхознадзора сообщали, что Турция с 27 октября 2024 года начала поставлять в Россию сливочное масло, ввезено уже 20 тонн продукции.

Согласно данным Росстата, в сентябре 2024 года цены на сливочное масло в РФ выросли на 17,96% с начала 2024 года.

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