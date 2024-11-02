На некоторых улицах и проспектах Баку изменят движение

В воскресенье, 3 ноября, в связи с подготовкой к COP29 движение на некоторых улицах Баку будет изменено.

В сообщении Управления государственной дорожной полиции Баку говорится, что 3 ноября с 10:00 до 14:00 с целью подготовки к СОР29 движение автомобилей на ул. Аббасгулу Бакиханова, на проспектах: Тбилисский, Иншаатчилар, Наримана Нариманова, Нефтяников, Хатаинском, Гейдара Алиева на улицах Мехти Гусейна, Теймура Эльчина, Ниязи, Юсифа Сафарова, Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибейли, Ковкяб Сафаралиевой, Истиглалият, на Зыхском шоссе (частично) будет изменено.

В аэропорт можно будет доехать по альтернативной дороге по проспекту 8 Ноября и Зыхскому шоссе, по вспомогательной дороге на проспекте Гейдара Алиева через поселок Бакиханова, а также с проспекта Зии Буниятова на проспект Кара Караева и на ул. Микаила Алиева.

В центр Баку водители смогут добраться по проспекту Метбуат, улицам Микаила Мушвига, Абдуллы Шаига, Мираги Алиева и Шамси Бадалбейли. В связи с вводимым ограничением от Кардиосанатория Бильгя в направлении аэропорта водители могут ехать из поселка Маштага, по дороге в Вишневке в направлении Мардакян, через круг Гала в направлении Зыхского шоссе.

Управление просит водителей отдавать предпочтение общественному транспорту.