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Таинственный запах будоражит жителей Баку
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Таинственный запах будоражит жителей Баку

Американец рассказал, как два года шпионил на Россию в Украине

18:32 637

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, передававший армии России координаты украинских военных объектов, приехал в Москву.

Российские СМИ пишут, что Мартиндейл рассказал, как российские военные помогли ему выехать с территории Украины. 33-летний американец планирует получить российское гражданство.

«В первую очередь хочу сказать, что здесь я по своей доброй воле, никто меня не заставлял сюда приходить. Я в здравом уме, и все, что я делаю, я делаю добровольно»,— сказал Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Москве, показав свой паспорт и другие документы, удостоверяющие личность.

Дэниэл Мартиндейл заявил, что не планирует возвращаться в США, поскольку враждебно относится к американскому правительству. «Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизни российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для русских на Украине. И я бы хотел продолжить это делать»,— сказал он.

Мартиндейл в феврале 2022 года приехал в украинский Краматорск. Через мессенджер Telegram он связался с российскими силовыми структурами. Сепаратисты Донбасса рассказали, что в течение двух лет американец передавал разведданные, «позволявшие наносить высокоточные удары» по военным объектам Украины.

По его словам, американский паспорт помог ему въехать из Польши в Украину и добраться до Донбасса.

Американец рассказал, что российская сторона передала ему телефон с помощью беспилотника, контакты с ней он поддерживал через Telegram. Полученная от него информация позволяла российским военным наносить по объектам ВСУ «высокоточные удары». По словам донбасских сепаратистов, американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка в районе Угледара.

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